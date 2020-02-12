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أعلنت السلطات الصحية في الصين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1112 حالة على الأقل.
وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 1638 إصابة إضافية الثلاثاء؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 33366 حالة.
وفي السياق نفسه، حذّر رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي)، الأمريكي جيرومي باول، من أن انتشار هذا الفيروس يشكّل خطرًا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي؛ حسبما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.فيروس كورونا الجديد الصين
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 08:20 AM
سجلت مقاطعة هوبي بؤرة انتشار الفيروس 1638 إصابة إضافيةارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 1112 حالة
أعلنت السلطات الصحية في الصين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1112 حالة على الأقل.
وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 1638 إصابة إضافية الثلاثاء؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 33366 حالة.
وفي السياق نفسه، حذّر رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي)، الأمريكي جيرومي باول، من أن انتشار هذا الفيروس يشكّل خطرًا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي؛ حسبما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.
، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 1112 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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