شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قائد الطائرة التي هبطت بالنماص: والله لو الحادثة ببلد آخر لكنت في عداد الأموات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعرب قائد طائرة الرش، التي هبطت في منحدرات تهامه غرب النماص اضطراريًا، عن امتنانه للمجهودات المبذولة في إنقاذه.
وقال الطيار المفقود الذي تم العثور عليه بعد سقوط طائرته: والله لو حدثت الحادثة في أي بلد آخر لكنت في عداد الأموات.
وكانت فرق الدفاع المدني والشرطة والمباحث، انطلقت للبحث عن الطيار، والتي تحركت سيرا على الأقدام، في عملية بحث استمرت 16 ساعة، إلى أن تم العثور عليه.
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