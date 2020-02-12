شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قائد الطائرة التي هبطت بالنماص: والله لو الحادثة ببلد آخر لكنت في عداد الأموات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب قائد طائرة الرش، التي هبطت في منحدرات تهامه غرب ‎النماص اضطراريًا، عن امتنانه للمجهودات المبذولة في إنقاذه.

وقال الطيار المفقود الذي تم العثور عليه بعد سقوط طائرته: والله لو حدثت الحادثة في أي بلد آخر لكنت في عداد الأموات.

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وكانت فرق الدفاع المدني والشرطة والمباحث، انطلقت للبحث عن الطيار، والتي تحركت سيرا على الأقدام، في عملية بحث استمرت 16 ساعة، إلى أن تم العثور عليه.