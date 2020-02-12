شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حفر الباطن تتجمد في درجة حرارة 2 تحت الصفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق أهالي حفر الباطن، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو، أظهرت الصقيع الذي تشهده المنطقة، مع تدني درجات الحرارة.

وتعيش حفر الباطن حالة من الأجواء شديدة البرودة، حيث وصلت درجة الحرارة فجر اليوم إلى 2 تحت الصفر.

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وكان خبراء الطقس، توقعوا انخفاض درجة الحرارة تدريجياً حتى تبلغ الكتلة الباردة ذروتها الأسبوع الجاري.