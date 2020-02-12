الهلال الأحمر يكشف تفاصيل تصادم شاحنة كبيرة بسيارة صغيرة بالباحة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أنَّه وقع مساء أمس الثلاثاء، حادث تصادم نتج عنه إصابتان .

ونشرت «عاجل» أمس عن الحادث المروّع، الذي وقع بعد انحراف شاحنة كبيرة واصطدامها بسيارة أخرى صغيرة كانت تقلّ عددًا من الأشخاص.

وأضاف الزهراني، أنَّ غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم 997 في تمام الساعة 15:59 مساء الثلاثاء عن حادث تصادم في مثلث قلوة.

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وأكَّد أنَّه فور تلقي البلاغ تمَّ توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند مسح الموقع اتضح وجود إصابتين، وتمَّ التدخل إسعافيًا لهما وبعد ذلك تم نقلهما عبر فرق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى قلوة العام.

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