كورونا يخفض توقعات الطاقة الأمريكية للطلب العالمي على النفط

الأربعاء 12 فبراير 2020

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 آلاف برميل يوميا، مع تراجع استهلاك الخام في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد تفشي فيروس كورونا.



وحسب "رويترز"، خفضت الوكالة الحكومية، الإثنين، تقديرها للطلب العالمي على الخام في 2020 ليصل إلى 101.74 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 1.03 مليون برميل يوميا فقط.

وقالت إن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي يعكس أيضا درجات حرارة أدفأ من المعتاد في يناير/كانون الثاني الماضي، في معظم النصف الشمالي من العالم.

وتفترض توقعات إدارة معلومات الطاقة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ستخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا من مارس/آذار حتى مايو/أيار المقبل، بسبب تراجع الطلب العالمي المتوقع في أوائل 2020.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط انتاج أوبك في 2020 من المتوقع أن يبلغ 28.9 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة التي أصدرتها الشهر الماضي.

وأبلغت مصادر "رويترز" الأسبوع الماضي، أن لجنة فنية تقدم المشورة لتحالف أوبك+ اقترحت خفضا إضافيا قدره 600 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط.

ويشكل هذا نحو 0.6% من المعروض العالمي، وسيرفع حجم تخفيضات أوبك+ إلى 2.3 مليون برميل يوميا.

وصعدت الأسعار 1% تقريبا الثلاثاء، تماشيا مع زيادة في أسواق الأسهم، لكن المستثمرين لا يزالون قلقين حيال الفيروس التاجي، إذ ارتفع عدد الوفيات ليتجاوز الألف في الصين.