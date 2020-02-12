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المملكة تدعم الاجماع العربي المساند لموقف فلسطين في «مجلس الأمن»

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شارك المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وجرى خلال الجلسة مناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة "لخطة السلام" والتي عرفت بـ "صفقة القرن" في 28 يناير.

واستمع المعلمي والحضور إلى الإحاطة التي قدمها فخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة محمود عباس حول موقف فلسطين من "مبادرة السلام الأمريكية".

كما استمع عقب ذلك إلى كلمة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وإلى البيان المشترك لأعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، بلجيكا وفرنسا وإستونيا وألمانيا وبولندا، والبيانات التي ألقيت في هذا الشأن.

كما أن المملكة تدعم الاجماع العربي المساند لموقف دولة فلسطين الشقيقة في مجلس الأمن، وعن دعم المملكة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وعن حقهم في تقرير مصيرهم وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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