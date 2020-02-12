شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المصلح يوضح حكم من تسحر بعد الفجر ظانًا أنه ما زال الليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ خالد بن عبدالله المصلح، حكم من تسحر بعد أذان الفجر ظانًا أنه ما زال الليل.

وقال المصلح خلال برنامج يستفتونك، إن المسلم إذا تناول الطعام، ولم يدرك أن أذان الفجر قد تم، ليس عليه شيء، ويمسك عن الطعام والشراب بعد ذلك.

وفي سياق منفصل، أجاب المصلح على سؤال سيدة: هل يجوز صلة رحم من لا يصلي؟ موضحة أن أهلها غير ملتزمين بالصلاة.

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وقال المصلح: صلة الرحم ليست مكافأة على صلاة، البر وصلة الرحم حق وحتى لو كان الوالدين على غير الصلاح.

واستشهد بقول الله تعالى:(وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، مضيفا: لعل وصلك لهم يفتح لهم أبواب الهداية.