بالفيديو..اقتحام مركبة لمتجر بجازان ونجاة المتواجدين بأعجوبة

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الرياض - علي القحطاني - وثقت كاميرا مراقبة، لحظة اقتحام مركبة لمتجر بجازان، متسببة في تهشيمه. وأظهر المقطع، اقتحام سيارة جيب لواجهة المتجر، فيما نجا شخصان من الدهس بأعجوبة.

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