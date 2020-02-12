شكرا لمتابعة خبر عن مدير الموظف الباكي يكشف سوء سلوك الأخير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق مدير إحدى الشركات التجارية الشھیرة بجدة، على اتهامه بتهديد موظف بالفصل بعدما ظهر الأخير خلال مقطع فيديو يبكي ويشكي من تعنته ضده.

وأوضح المدير أنه بدأ مع الشركة كبائع وحاليا في منصب مدير منطقة، قائلا: بخصوص المقطع الذي انتشر أمس، متفهم ردود فعل الناس وتعاطفهم مع الشخص ولكن كنت أتنمى شيء واحد وهو أن يتبينوا قبل أن يتعرضوا لي بالسب.

وأضاف:اجتمعت مع الموظف وحاولت تحفيزه ووعدني بالالتزام وفي كل مرة كان يتخذ نفس أسلوب الفيديو من بكاء وغيره.

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وتابع: راجعت كاميرات المحل وللأسف خلال دوامه الرسمي كان المحل مغلق نصف الدوام والطبيعي كمدير أن أتخذ الإجراءات اللازمة وأنذرته الإنذار الأول إلا أن العامل لم يوقع عليه.

وأشار إلى أنه طلبت منه توقيع الإنذارات ورفض التوقيع ثم ترك خطابات الإنذار ولم يكتب عليها شيء، مضيفا: وتوجهت إلى عملي بمحل آخر تابع للشركة وقام هو بأخذها وتصوير الفيديو.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعلنت أن المواطن المذكور لم يفصل من عمله، ولكن وجهت له المنشأة التي يعمل بها عدة إنذارات بسبب إغلاقه للمنشأة أثناء ساعات العمل الرسمیة.