شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عدد من مليشيات الحوثي في الحديدة بينهم قيادي بارز والان مع التفاصيل

مصرع عدد من مليشيات الحوثي في الحديدة بينهم قيادي بارز الأربعاء 12 فبراير 2020 لقى عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم بينهم قيادي بارز وأصيب آخرون، في مواجهات مع القوات المشتركة في الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر ميدانية، أن القيادي الحوثي المدعو" أبو عزيز الهاشمي" لقي مصرعه فيما أصيب وقتل آخرون ، بنيران القوات المشتركة لحظة استهدافهم الأحياء السكنية المحررة شرق مدينة الحديدة. وأضافت المصادر، أن المليشيات التابعة لإيران كثفت الساعات الماضية خروقاتها لاتفاق ستوكهولم حيث شمل قصفها كافة الأحياء السكنية المحررة بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية.

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