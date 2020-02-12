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عدن - ياسمين التهامي - تتوالى ظهور الحقائق حول قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

حيث كشف موقع قناة LBCI اللبنانية تفاصيل جديدة تمثلت في تصريحات جهات معنية مُطَّلِعَة تُفيدُ بأنَّ القتيل قام بالبحث على محرك البحث Google عن حياة الفنانة نانسي عجرم وزوجها وتفاصيل منزلها.

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كلمات كتبها الشاب السوري القتيل قبيل دخوله منزل ”نانسي عجرم” تغير مسار التحقيقات في القضية.. (تفاصيل جديدة)





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وكشف الموقع بأن الموضوعات التي كان يبحث عنها جاءت بالنص التالي "الشكل الهندسي لمنزل نانسي عجرم"،" أين تقضي نانسي عجرم أيام السبت والأحد"،" رقم عيادة الدكتور فادي الهاشم"،" نانسي عجرم: أنا مشغولة بتأسيس بيتي الجديد".

وكانت بعض الجهات قد نشرت بأن القتيل قام بالبحث أيضا عن موقع منزل نانسي عجرم, كذالك عن تفاصيل منزلي الفنانتين هيفاء وهبي ونجوى كرم، الأمر الذي نفته مصادر خاصة لصحف لبنانية مؤكدة بأن القتيل لم يبحث قط عن هذه التفاصيل, وأن مطلقي هذه الشائعات هم مجرد شخصيات حاولت التأكيد على أن القتيل متخصص في سرقة منازل المشاهير, وذلك لتغيير مسار القضية حسب أهوائهم.