“تداول”: تعليق تداول سهم “ساركو” للإعلان عن حدث جوهري

︎ : . أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أمس الثلاثاء تعليق تداول سهم شركة المصافي العربية السعودية في السوق ابتداءً من أمس الثلاثاء 17/06/1441هـ الموافق 11/02/2020 م وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الأربعاء 18/06/1441هـ الموافق 12/02/2020 م





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