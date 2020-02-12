بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2019

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قفزت العملة المشفرة بيتكوين، أمس الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في حوالي خمسة أشهر، مواصلة اتجاهًا صعوديًّا رفع مكاسبها بنسبة 50 في المائة تقريبًا هذا العام.
وصعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم 4.6 بالمائة إلى 10300 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 19 سبتمبر، قبل أن تتراجع قليلًا إلى 10250 دولارًا في أواخر جلسة التداول.
ولم يتضح على الفور السبب وراء هذه القفزة، فيما أشار متداولون في العملات المشفرة إلى قوة دافعة مستمرة للبيتكوين بدأت في يناير عندما قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني..، وهو ما أثار موجة مبيعات في الأسواق التقليدية.
وأرجع مستثمرون أيضًا مكاسب العملة المشفرة إلى هبوط بنسبة 50 بالمائة متوقع في إنتاج البيتكوين في مايو، كعامل محرك للطلب.
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