طريقة شطب السجل التجاري للمؤسسة

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قالت وزارة التجارة والاستثمار: إنه بالإمكان شطب السجل التجاري للمؤسسة بعدة خطوات.

وأوضحت التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، ردًّا على استفسار في هذا الشأن أنه يتم أولًا الدخول على موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني، ثم الخدمات الإلكترونية، وبعدها اختيار السجلات التجارية، ثم الدخول على الحساب (اسم المستخدم وكلمة المرور)، وأخيرًا الضغط على أيقونة سجلاتي التجارية.

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كما ردت وزارة التجارة والاستثمار على استفسار بشأن طريقة إصدار سجل تجاري خاص بمتجر إلكتروني لتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.

وأوضحت التجارة أنه بالإمكان اختيار النشاط بالطريقة التالية: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية..، ثم البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن طريق الإنترنت، وأخيرًا اختيار البيع بالتجزئة عن طريق الإنترنت.

وتابعت في سياق آخر، أنه في حال لم تكن مهنة المتقدم في الأحوال المدنية “موظفًا حكوميًّا”، بإمكانه إصدار سجله التجاري إلكترونيًّا عبر رابط الخدمة: هنا

