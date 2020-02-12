في يومها العالمي.. 7 فوائد تدفعك لتناول البقول

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يحتفل العالم اليوم الموافق العاشر من فبراير، باليوم العالمي للبقول، هذا اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، من أجل زيادة الوعي بأهمية البقول وضرورة إدخالها في النظام الغذائي لكل شخص.
وبالرغم من الفوائد الكثيرة للبقول إلا أن الكثير من الأشخاص لا يحبون تناولها، ولا يدركون أنها مصدر جيد للبروتينات، ويمكنها أن تكون بديلة للحوم التي تحتوي على مستويات عالية من الكولسترول والدهون، كما أن لها الكثير من الفوائد الصحية وتتمثل في:
- تحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، لأنها تحتوي على نسب قليلة من الدهون ولا تحتوي على الكولسترول.
- تحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم، وبالتالي تقل من ارتفاع ضغط الدم الذي ينتج عن زيادة نسبته في الجسم.
- تعد مصدرًا مهما للبروتين النباتي، فمثلا 100 غرام من العدس تحتوي على 25 غرامًا من البروتين.
- يعد نقص الحديد أحد أشكال سوء التغذية الأكثر شيوعا، ويمكن تعويض هذا النقص وجعل الجسم يحد من امتصاص الحديد من خلال تناول البقول والأغذية التي تحتوي على فيتامين سي.
- تحسن وظائف القلب والعضلات وتساعد على عملية الهضم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.
- تحتوي على نسبة عالية من الألياف الضرورية لدعم صحة الجهاز الهضمي..، كما تساعد في تقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
- مثالية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأنها تساعد على استقرار نسبة السكر ومستويات الأنسولين في الدم.
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