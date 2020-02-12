في يومها العالمي.. 7 فوائد تدفعك لتناول البقول

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يحتفل العالم اليوم الموافق العاشر من فبراير، باليوم العالمي للبقول، هذا اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، من أجل زيادة الوعي بأهمية البقول وضرورة إدخالها في النظام الغذائي لكل شخص.

وبالرغم من الفوائد الكثيرة للبقول إلا أن الكثير من الأشخاص لا يحبون تناولها، ولا يدركون أنها مصدر جيد للبروتينات، ويمكنها أن تكون بديلة للحوم التي تحتوي على مستويات عالية من الكولسترول والدهون، كما أن لها الكثير من الفوائد الصحية وتتمثل في: