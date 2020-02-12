︎ : . أوردت مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية أن الأطفال كثيراً ما يتعرضون لإصابات في منطقة الرأس كارتجاج المخ أثناء اللهو واللعب بسبب السقوط والاصطدام. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والأسرة أن أعراض ارتجاج المخ تتمثل في التشنجات والحَول المفاجئ والترنح أثناء المشي والصداع الشديد والغثيان والقيء والدوار والشحوب وفقدان الوعي ومظاهر الشلل والسلوكيات الغريبة كالصراخ المستمر. ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، حيث يجب أن يخضع الطفل للملاحظة لمدة يوم على الأقل، خاصة خلال الـ 12 ساعة الأولى، وذلك لفحص ما إذا كان أحد الأوعية الدموية بالمخ قد تعرض للتمزق، ومن ثم حدوث نزيف يهدد حياة الطفل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعراض ارتجاج المخ لدى الأطفال.. استشارة الطبيب فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.