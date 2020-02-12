تناول الطعام بعد الـ 6 مساءً خطر على صحة القلب

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كان الأطباء يعتقدون على مدى العقود الماضية أنه طالما يتناول الشخص كميات أقل من السعرات التي يحرقها الجسم فمن المؤكد أنه سيفقد الوزن، ومع ذلك، يبدو بشكل متزايد أنه عندما يتعلق الأمر بالبقاء في صحة جيدة فإن ذلك لا يرتبط فقط بما تأكله بل أيضًا متى تأكله.

قال البروفيسور في معهد سولك للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا، ساتشين باندا، إن إيقاعات الساعة البيولوجية تحكم متى يكون الطعام أكثر فائدة، متابعًا: نحن ننتج لعابًا أقل في الليل، وتنتج معدتنا عصائر هضمية أقل، وكذلك تقلصات الأمعاء التي تنقل الطعام من خلال أحشائنا تكون أقل ليلًا؛ وكذلك معدل إفراز الأنسولين الذي يزيل الجلوكوز من مجرى الدم حتى يتمكن من دخول الخلايا واستخدامه كوقود يكون أقل.

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وأضاف: هذا يعني أن تناول الطعام بعد غروب الشمس بساعات له عواقب سلبية محتملة على صحتنا.

وعلى سبيل المثال، كشفت الأبحاث التي تم تقديمها مؤخرًا في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية أنه كلما تم تناول الطعام في وقت متأخر بعد السادسة مساءً كلما تردت صحة القلب، مع زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم، والإصابة بمرض السكري.

وفي الدراسة، أطعم البروفيسور مجموعتين من الفئران نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون والسكر العالي، والفرق الوحيد هو أن مجموعة واحدة حصلت على الغذاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بينما لم تتمكن المجموعة الأخرى من تناول الطعام إلا لمدة ثماني ساعات في النهار.

وكانت النتيجة أن المجموعة الأولى اكتسبت وزنًا وارتفعت نسبة الكولسترول لديها، بينما الأخرى التي تناولت نظامًا غذائيًا مقيدًا بالوقت حافظت على وزنها على الرغم من استهلاك نفس عدد السعرات الحرارية.

