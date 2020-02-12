بحضور 64 عضوًا.. «عمومية إطعام» تنتخب مجلس الإدارة برئاسة الراجحي

انتخبت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للطعام «إطعام»، في فبراير الجاري، مجلس إدارة الجمعية للدورة الثالثة، وذلك في الاجتماع العادي الذي عقد في فندق النوفوتيل بالدمام، بحضور ٦٤ عضوًا، بإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وجاءت انتخابات مجلس إدارة الجمعية، تنفيذًا لقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بعد انقضاء المدة الزمنية لمجلس الإدارة المؤقت، الذي عُين أواخر عام 2018 لمدة سنة، خلفًا لمجلس الإدارة في الدورة الثانية.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية انتخاب أحد عشر عضوًا من أصل ثلاثة عشر مرشّحًا لعضوية مجلس الإدارة، وفاز عبداللطيف بن عبدالله الراجحي بالمركز الأول بـ «٦٣ صوتًا»، ومعدي بن مسعود الهاجري «٥٥ صوتًا»، وفارس بن سعران الشمري «٥٤ صوتًا»، ومحمد بن خالد العتيبي «٥٣ صوتًا»، وطارق بن على التميمي «٥١ صوتًا» ومسلي بن مهدي آل معمر «٥١ صوتًا» وجاسم بن محمد الفرج «٤٨ صوتًا» ووليد بن عامر الرميح «٤٤ صوتًا» وخالد بن جمال العتيبي «٤٤ صوتًا» وراشد بن عبدالرحمن القاضي «٤٠ صوتًا» وعبدالعزيز بن إبراهيم النغيثر «٢٧ صوتًا».

وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول انتخب فيه عبداللطيف الراجحي رئيسًا لمجلس الإدارة، ومعدي الهاجري نائبًا للرئيس وخالد العتيبي مشرفًا ماليًّا للجمعية.

وأعرب رئيس مجلس ادارة جمعية إطعام عبداللطيف الراجحي شكره الجزيل للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على ما تحظى به الجمعية من رعاية دائمة واهتمام مستمر.

كما قدم الراجحي شكره لأعضاء الجمعية العمومية، ولأعضاء مجلس الإدارة المؤقت، والمجلس المنتخب، ولكل شركاء الجمعية من مؤسسات وأفراد وموظفين وعاملين على النجاحات المتتالية التي تحققت للجمعية.

وناقش اجتماع الجمعية العمومية عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها المشاريع والبرامج التسويقية لتنويع مصادر الدخل، والمبادرات التي تعتزم إطعام إطلاقها للمساهمة في الحد من الهدر الغذائي.

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يذكر أن الجمعية الخيرية للطعام «إطعام» تأسست في عام 2012 بمدينة الدمام كأول بنك للطعام بمنطقة الخليج، ورفعت الجمعية خلال العام الماضي خطوط إنتاجها إلى 6 خطوط لتشمل كل أصناف الأغذية، وحفظت «إطعام» خلال العام الماضي أكثر من مليوني وجبة، وأكثر من 60 طنًّا من الأغذية المنوعة، استفاد منها أكثر من 43 ألف مستفيد، بينما يعمل بالجمعية 142 موظفًا وموظفة يشكل السعوديون 87% من إجمال العاملين.

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان، أن «إطعام» ماضية قدمًا في محاربة هدر الغذاء عبر مجموعة من الإجراءات والبرامج الخلاقة، مشيرًا إلى أن الرهان على الكادر الوطني المؤهل سيسهم في تحقيق نتائج مبهرة تسهم في تقليص معدلات هدر الغذاء في المملكة، ملوّحًا في الوقت ذاته عن حزمة من المشاريع التي يتم تهيئتها للعام الجاري 2020 لتسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية بأعلى معايير الجودة والسلامة.

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