وزارة العمل تعلن نتائج التحقيق في واقعة «الموظف المتظلم»

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بزعم تعنُّت مدير بإحدى الشركات مع موظف، وتهديده له بفصله، وفصله عددًا من زملائه، وأوضحت الوزارة، أنه إشارة إلى ما تم تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن تظلم الموظف؛ فإنه قد تم التحقيق في التظلم والوقوف على الحالة من قبل الإدارة المختصة مع الشركة، وتبيّن أن الإنذار الموجَّه للموظف هو الإنذار الثاني، وذلك بسبب إغلاقه المنشأة أثناء ساعات العمل الرسمية ولم يتم فصله، كما أن مسؤول المنشأة الذي ظهر في المقطع هو مشرف العمل وهو «سعودي» الجنسية.

وبيَّنت الوزارة، أنه تم التأكد من استمرارية العامل في عمله، وأخذ التعهد اللازم على المنشأة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الموظف إلا بما يتوافق مع أنظمة العمل، وجددت تأكيد حرصها على حماية حقوق العاملين والتزام المنشآت بنظام العمل، ونبهت جميع المنشآت والعاملين فيها إلى ضرورة اتباع الإجراءات النظامية والالتزام بأنظمة سوق العمل السعودية تفاديًا للعقوبات.

وكان عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يوثق شكوى مواطن يعمل بإحدى الشركات من تعنت المدير بعمله، زاعمين أنه غير سعودي وأنه هدده بالفصل رغم أنه طالب ويرعى والديه الكبيرين بالسن.

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