رسميًّا.. «التعليم» تحدد آلية نقل المجازين والمعارين والموفدين

حدّدت وزارة التعليم، آلية التعامل مع المجازين والمعارين والموفدين طالبي النقل، موضحة أن الذين صدرت قراراتهم بعد تاريخ 25/ 11/ 1435هـ، تحسب لهم سنة تقديم جديدة عند تقديمهم لطلب النقل الخارجي.

وقالت الوزارة -في بيان لها عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء- إنه بالنسبة إلى الذين صدرت قراراتهم قبل تاريخ 26/ 11 من العام نفسه ولهم طلبات نقل خارجي سابقة، فيتم احتساب سنة التقديم لهم وفق ما هو مسجل في النظام.

تابعت: «أما من لم يكن له طلب سابق فتحسب له سنة التقديم من تاريخ صدور قرار (الإجازة- الإعارة- الإيفاد- الابتعاث)، بما لا يسبق عام 1430هـ للمعلمين وعام 1432هـ للمعلمات، وعليهم تقع مسؤولية تسجيل رغباتهم في الحركة وتفعيلها إلكترونية إذا كانت قراراتهم تنتهي قبل بداية العام الدراسي القادم، ويرفعون طلب تعديل حقل حالة المعلم وسنة التقديم».

أضافت الوزارة أنه يلغى طلب النقل في حال تقديم المعلم طلب تسرّب (الإيفاد الإعارة- الإجازة) لا ينتهي قبل بداية العام الدراسي القادم 1442هـ.