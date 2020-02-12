السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 1112 حالة



بكين 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الصين عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1112 حالة على الأقل.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 1638 إصابة إضافية الثلاثاء ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 33366 حالة.

وفي السياق، حذر رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيرومي باول من أن انتشار هذا الفيروس يشكل خطرا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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