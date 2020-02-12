السعودية | الجناح السعودي بمعرض كتاب الدار البيضاء يعرف بحضارة ونهضة المملكة

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يواصل جناح المملكة العربية السعودية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر في مدينة الدار البيضاء المغربية فعالياته الثقافية والفكرية، من خلال التعريف بجوانب من حضارة ونهضة المملكة، خاصة على مستوى رؤية 2030.

وألقى أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ماجد الحارثي محاضرة في موضوع التحول الاقتصادي ومواءمة رؤية المملكة 2030.

وأكد الحارثي أن هذا العام يعد من أبرز الأعوام اقتصادياً في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ شهد كثيراً من التغيرات الاقتصادية، وذلك بتطبيق برامج رؤية 2030 على المستويين الداخلي والخارجي، مبينًا أنه بدأت تتضح معالم تطبيق الرؤية التي تهدف إلى تعدد مصادر الدخل للمملكة، بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للمصاريف العامة.

من جانب آخر ألقى رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بالرباط محمد محبوبي، ورئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم عبدالسلام الإدريسي بالجناح السعودي، محاضرتين حول موضوع التحكيم كآلية لحل منازعات الملكية الفكرية، حيث اعتبرا أن التحكيم يعد من أهم طرق حل المنازعات بين الأفراد والشركات والمؤسسات والأشخاص ، مشيرين إلى تنوع مفهوم التحكيم وأنواع المنازعات وواجب تطبيقه لحل النزاع في حالة وقوعه.

من جانب آخر شهد الجناح كذلك حفل توقيع وتقديم مجموعة من الإصدارات الحديثة لرئيسة الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القاضية الدكتورة أمينة رضوان، التي تناولت سياقات تأليف إصداراتها، وأشادت بما يقدمه جناح المملكة التي اعتبرته أفضل جناح بالمعرض الدولي للنشر والكتاب لهذه الدورة على الإطلاق.

وبالمناسبة التقى المشرف على أعمال الملحقية الثقافية بالمغرب ناصر بن طامي البقمي وكيلة الملك لدى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء الدكتورة مليكة شكورة، وأطلعها على ما يحتويه الجناح من إصدارات فكرية وعلمية.