شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين عيادة للولادة الآمنة الأولى من نوعها بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

دشن نموذج الرعاية الصحية في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أمس الأول عيادة الحوامل المتخصصة الأولى من نوعها ضمن مسار الولادة الآمنة في العيادات الخارجية بالخبر، والتي تعمل على ربط مركز الرعاية الأولية بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام من خلال نظام إلكتروني موحد لتقديم الاستشارات والخدمات الصحية الآمنة للأمهات أثناء حملهن، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الولادة مباشرة.

وتقدم عيادة الولادة الآمنة للمرأة الحامل التي تعاني من صعوبات معينة أثناء الحمل، وتُصنف بأنها في المستوى المتوسط من الخطورة خدماتها من خلال وجود استشاريات النساء والولادة وأخصائي أشعة ومعمل خاص للنساء الحوامل.

وقالت رئيس نظام الولادة الآمنة -أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية- د. سارة الربيش إن نظام الولادة الآمنة قدم ضمن نموذج الرعاية الصحية الدعم والمساندة للنساء لتمكينهن من متابعة حملهن المتوسط الخطورة بكل يسر وسهولة من غير عناء الحصول على مواعيد في المستشفى وطول الانتظار، وهذا قد ظهرت نتائجه من تجربتنا الأولى للعيادة التخصصية للحوامل في الدمام، حيث انخفض عدد المراجعات بالمستشفى وارتفعت أعدادهن في العيادة التخصصية مما نتج عنه راحة للمرأة الحامل.

وأضافت د. الربيش: إن نموذج الرعاية الصحية في مسار الأمومة الآمنة يقوم بإعداد دورات للقابلات لرفع كفاءتهن، وأيضا الممرضات المتخصصات في مجال الولادة، وتفعيل دورهن ويسعى نموذج الرعاية بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بالدمام لاعتماد أول برنامج للقابلات في المنطقة الشرقية تحت مظلة التجمع الأول في المنطقة.

يذكر أن عيادة مركز العقربية للرعاية الأولية بقطاع الخبر هي أحد مشاريع نموذج الرعاية الصحية الجديد لتحقيق خطط برامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وأهداف رؤية ٢٠٣٠.