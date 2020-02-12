شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير وتحسين شوارع الظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران، ممثلة في إدارة الشؤون الفنية، بالبدء في أعمال تطوير شارع ابن العميد بداية من طريق الأمير محمد بن فهد الفرعي إلى شارع حمزة بن عبدالمطلب. ويأتي ذلك ضمن برنامج تطوير وتحسين شوارع مدينة الظهران.

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