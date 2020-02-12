شكرا لقرائتكم خبر عن 16 معلما يختتمون «الاختبارات التحصيلية» والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز التدريب بتعليم شرق الدمام أمس البرنامج التدريبي «الاختبارات التحصيلية» لمعلمي الاجتماعيات، التي قدمها المشرف التربوي محمد البلالي بحضور 16 معلما من مدارس القطاع واستمرت ليومين. وأكد البلالي أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور أبرزها كيفية بناء الاختبارات وشروط الاختبار الصحيح، وأنواع الاختبارات، وإخراج ورقة الاختبار واستمر البرنامج لمدة يومين.

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