شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين زهرة تزين شوارع وكورنيش وحدائق الخبر والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل، أعمال الزراعة في كل أنحاء المحافظة، حيث زرعت مؤخرا 4 ملايين زهرة عطرت شتاء الخبر، وشملت الواجهة البحرية والكورنيش والشوارع الرئيسة والحيوية بالمدينة، إضافة إلى الميادين والمثلثات والحدائق العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أنه تم الانتهاء من زراعة الزهور المختلفة في الواجهة البحرية وكورنيش الخبر والحدائق والمتنزهات، مؤكدا سعي البلدية لتغطية أكثر الطرق والحدائق العامة والميادين في الخبر بأعداد كبيرة من الزهور متنوعة الأشكال والأصناف، التي تضفي بعدا جماليا على مظهر المدينة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة، كما أن جهودها في مجال تجميل المدينة مستمرة وفق برنامج زمني يتم فيه استبدال الزهور حسب مواسم النمو، حيث كل نوع يحتاج لقدر معين من درجات الحرارة، وزرعت في المواسم الثلاثة نباتات لها القدرة على النمو وإنتاج الأزهار متعددة الألوان.

وتركز إدارة الحدائق والتجميل ببلدية الخبر خلال الفترة الحالية على زراعة شتلات البتونيا بأصنافها وألوانها المختلفة، وغيرها من الشتلات الأخرى مع مراعاة تجانس أطوال الزهور مع تضاد الألوان، والتفاعل مع العناصر الأخرى، كالمسطحات المائية والأشجار والشجيرات، وذلك بهدف زيادة الرقعة الخضراء ونصيب الفرد من المسطحات الخضراء.