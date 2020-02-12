«تعرف على دوائك» يجذب 450 مستفيدا بالدمام

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ويأتي ذلك تحقيقا لرؤية 2030 للشراكة المجتمعية والتثقيف الدوائي والغذائي بين المدرسة وإدارة الرعاية الصيدلية بصحة الشرقية.
وتضمن المعرض عدة أركان من أبرزها ركن «الوقاية من فيروس كورونا» الذي قدمه مدير الرعاية الصيدلية بصحة الشرقية د. محمد المزنعي، حيث تعرف الطلاب من خلاله على كيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس.
كما قدم مسؤول التدريب بإدارة الرعاية الصيدلية بصحة الشرقية د. عبدالعزيز العتيبي ركنا عن «التسمم من سوء استخدام الأدوية» بين من خلاله أبرز الأسباب المؤدية للتسمم الدوائي، وفي الأثناء عرض مسؤول التثقيف الدوائي والإعلام الصيدلي بإدارة الرعاية الصيدلية الصيدلي حسين الخزعل الطريقة الصحيحة في استخدام بخاخات الربو. وقدم قائد المدرسة ناصر القحطاني شكره وتقديره لقسم الرعاية الصيدلية بصحة الشرقية على جهودهم في خدمة المواطنين وتوعيتهم.
وقد دشن المعرض مساعد مدير مكتب تعليم شرق الدمام للشؤون المدرسية عبدالرزاق البابطين ومدير برنامج تطوير المدارس محمد الهندي ومساعد مدير البرنامج بندر الشهراني، بتنسيق رائد النشاط بالمدرسة فايز آل رجب، والصيدلي بقسم الرعاية الصيدلية بصحة الشرقية حسين الخزعل.
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