شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءات في مجسمات الزراعة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران -ممثلة بإدارة الإنارة، وضمن أعمالها- بتركيب إضاءة في مجسمات الزراعة بشارع محمد إقبال بالدوحة الشمالية. كما قامت البلدية -ممثلة بإدارة النظافة وضمن أعمالها اليومية- مؤخرا برفع وإزالة مخلفات الأثاث المنزلي من شوارع مدينة الظهران.

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