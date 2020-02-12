شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية تنافس القطاع الخاص لتطوير الخدمات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما شهده قطاع الخدمات الصحية من تطور في ظل الدعم غير المحدود من لدن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، مبينا سموه دور القطاع الخاص في زيادة السعة السريرية في المنطقة الشرقية، وأهمية التنافس في تطوير وتحسين الخدمات الصحية، مع الحرص على الحفاظ على مستوى الجودة وفق الأنظمة والتعليمات التي أقرتها الجهات المنظمة لقطاع الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني صبحي بترجي، وقيادات المجموعة.

وأكد سموه ضرورة استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، وتمكينها من تطوير قدراتها للمنافسة على مختلف المستويات، متمنيا سموه للمجموعة ومنسوبيها التوفيق في عملها.

من جهته، عبر رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني صبحي بترجي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه منذ لحظة تفضله بوضع حجر الأساس لمبنى المستشفى في المنطقة الشرقية، مبينا أن المجموعة تسعد بالعمل في المنطقة الشرقية، والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية في المنطقة، وتلبية الطلب المتزايد على مختلف الخدمات الصحية في المنطقة.