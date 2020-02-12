شكرا لقرائتكم خبر عن «دمي فداء وطني» في تعليم المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
وحث الشلعان، خلال تدشين حملة «دمي فداء وطني» في مبنى الإدارة العامة للتعليم بالدمام، منسوبي ومنسوبات الإدارة على المشاركة في التبرع بالدم؛ نظرا لحاجة بنوك الدم لكافة الفصائل، وسط حضور ومشاركة لافتة تجاوزت 52 متبرعا خلال ساعتين من بدء برنامج التبرع، وتشارك إدارة التعليم عبر إداراتها وأقسامها وكافة المكاتب في الحملة الحالية.
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