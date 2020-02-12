شكرا لقرائتكم خبر عن «دمي فداء وطني» في تعليم المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصرالشلعان، على أهمية مشاركة قطاع التعليم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالمنطقة الشرقية في حملات التبرع بالدم، لاسيما الفصائل النادرة على اعتبار أن المشاركة في هذه الحملات من القيم النبيلة التي يتبناها التعليم والتي يرى أنها من واجباته أمام الوطن الغالي.

وحث الشلعان، خلال تدشين حملة «دمي فداء وطني» في مبنى الإدارة العامة للتعليم بالدمام، منسوبي ومنسوبات الإدارة على المشاركة في التبرع بالدم؛ نظرا لحاجة بنوك الدم لكافة الفصائل، وسط حضور ومشاركة لافتة تجاوزت 52 متبرعا خلال ساعتين من بدء برنامج التبرع، وتشارك إدارة التعليم عبر إداراتها وأقسامها وكافة المكاتب في الحملة الحالية.