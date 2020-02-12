اخبار السعوديه

تعليم غرب الدمام يدعو للتكاملية في لقاء القيادات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم غرب الدمام يدعو للتكاملية في لقاء القيادات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مديرة مكتب تعليم البنات بغرب الدمام فاطمة البلوي في لقاء القيادات التربوية الثاني في مقر مجمع الأمير محمد بن فهد التعليمي أهمية رسم الأدوار التكاملية في تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق بيئة تعليمية جاذبة تعكس أثرها الإيجابي على الأداء.

ومن جانبها بينت أخصائية التقويم والمساعدة للشؤون التعليمية بمكتب التعليم غرب الدمام زكية اليعيش أثر القيادات المدرسية في المؤسسة التعليمية، ودورهن الفاعل في التحسين وتحقيق الجودة الشاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم غرب الدمام يدعو للتكاملية في لقاء القيادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا