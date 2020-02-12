شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم غرب الدمام يدعو للتكاملية في لقاء القيادات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مديرة مكتب تعليم البنات بغرب الدمام فاطمة البلوي في لقاء القيادات التربوية الثاني في مقر مجمع الأمير محمد بن فهد التعليمي أهمية رسم الأدوار التكاملية في تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق بيئة تعليمية جاذبة تعكس أثرها الإيجابي على الأداء.

ومن جانبها بينت أخصائية التقويم والمساعدة للشؤون التعليمية بمكتب التعليم غرب الدمام زكية اليعيش أثر القيادات المدرسية في المؤسسة التعليمية، ودورهن الفاعل في التحسين وتحقيق الجودة الشاملة.