شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم غرب الدمام يدعو للتكاملية في لقاء القيادات والان نبدء بالتفاصيل
ومن جانبها بينت أخصائية التقويم والمساعدة للشؤون التعليمية بمكتب التعليم غرب الدمام زكية اليعيش أثر القيادات المدرسية في المؤسسة التعليمية، ودورهن الفاعل في التحسين وتحقيق الجودة الشاملة.
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