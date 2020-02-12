شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الدمام: رقابة على لوحات مشاريع الأمانة والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالدمام محمد العتيبي لـ ”الخليج 365” أن دوره يتمثّل فيما يخصّ أمانة المنطقة الشرقية، حيث يوجد رقابة ومتابعة من قبل اللجنة الفنية لكافة المشاريع، فيما يخصّ المدّة الزمنية من خلال اللوحات أو غيرها، مشيراً إلى أنه تم إنهاء عدد من المشاريع في أقل من المدّة الزمنية الموجودة في اللوحات، وأن اللجنة الفنيّة بالمجلس تقوم بالمتابعة والرقابة للوحات، لافتا إلى أن جميع اللوحات تعمل في مشاريع الأمانة، مرجعاً أسباب تعطّل البعض منها إلى الحالة الجويّة المطريّة في بعض الأحيان، حيث إنها تعود إلى العمل بعد يومين أو ثلاثة ليعود الأمر طبيعياً.

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