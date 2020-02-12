شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف معاملة إلكترونية خلال 3 أشهر بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن إدارة الحاسب الآلي في البلدية قامت بعمل منظومة للتراخيص والمعاملات الإلكترونية، ضمن تطبيق سياسات ومفهوم «بلدية بلا ورق»، وأصدرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 18.988 معاملة ورخصة شملت 546 رخصة بناء جديد، 78 رخصة إضافة الأدوار، 45 رخصة ترميم، 29 رخصة بناء ملحق، 31 رخصة هدم، 409 رخص كهرباء، بالإضافة إلى 427 رخصة للحفريات بطول 149517م.
وأضاف: بلغ عدد المخالفات المسجلة إلكترونيا 1033 مخالفة صحية، و584 مخالفة نظافة، فيما أصدرت إدارة صحة البيئة 3659 شهادة صحية منها 1531 جديدة و2128 تجديدا. كما تم أرشفة 12145 وثيقة إلكترونيا. مثمنا سرعة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمعاملات حسب الأنظمة المتبعة.
وأشار إلى أن إنجازات البلدية الإلكترونية تأتي في إطار تطوير العمل الإداري.
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