شكرا لقرائتكم خبر عن نزاهة: أصدرنا تعميما بضرورة وضع اللوحات والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالرحمن العجلان لـ ”الخليج 365” أن تعميم الهيئة المتضمّن ضرورة وضع الجهات الرسميّة لوحات تفيد بمعلومات المشاريع الإنشائيّة، بما فيها اسم المقاول وتاريخ استلام وتسليم المشروع، لا يزال جارياً، حيث إنه صدر فيها تعميم ولم يستجدّ فيه أي شيء ولا يزال معمولاً به.

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