شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم سياحي سعودي - كوري والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «50 / 12» وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

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