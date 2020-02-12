شكرا لقرائتكم خبر عن تباحث علمي زراعي مع تونس والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في جمهورية تونس؛ للتعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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