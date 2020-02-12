اخبار السعوديه

تعاون أمني مع أفغانستان

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فوض مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية وحكومة جمهورية أفغانستان، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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