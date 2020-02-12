شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب بإعلان الرياض «عاصمة المرأة العربية 2020» والان نبدء بالتفاصيل

تناول مجلس الوزراء استضافة المملكة ورئاستها لأعمال اجتماع لجنة المرأة العربية في دورته التاسعة والثلاثين، تحت عنوان «تمكين المرأة.. تنمية للمجتمع»، وذلك في سياق جهودها لخدمة القضايا العربية، والنهوض بوضع المرأة ودعم مسيرتها من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وإسهاماتها في التنمية المستدامة وفق رؤية 2030، مرحبًا بإعلان الرياض «عاصمة للمرأة العربية لعام 2020» تحت شعار «المرأة.. وطن وطموح» ليشكل بعدًا إقليميًا لمشاركة المملكة المجتمع الدولي في هذا المجال وعلى المستويات كافة.

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