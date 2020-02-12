شكرا لقرائتكم خبر عن الانضمام لاتفاقية التحالف الدولي للطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان لوزارة التعليم، ورئاسة الاستخبارات العامة، عن عام مالي سابق، وأحيط علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
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