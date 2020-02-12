شكرا لقرائتكم خبر عن الانضمام لاتفاقية التحالف الدولي للطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «47 / 12» وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان لوزارة التعليم، ورئاسة الاستخبارات العامة، عن عام مالي سابق، وأحيط علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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