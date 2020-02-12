شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة استثمارات البحث والتطوير والان نبدء بالتفاصيل

تطرق مجلس الوزراء إلى ما شهده الاجتماع التحضيري للطاقة النظيفة ومهمة الابتكار «CEM11 / M15»، الذي نظمته وزارة الطاقة بالرياض، على هامش استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين، بمشاركة 24 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وما ناقشه من موضوعات الطاقة وتسريع الابتكار في تقنياتها للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي، وسبل مضاعفة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير.

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