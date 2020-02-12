شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار برنامج «الاستمطار الصناعي» والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «27 ـ 14 / 41 / د» بتاريخ 7 / 5 / 1441هـ.

وأكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في جلسته أمس في قصر اليمامة، أن التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين لتقديم مساعدات من المواد الصحية والمستلزمات الطبية لجمهورية الصين الشعبية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته، يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتينة، ودور المملكة الإنساني في دعم مختلف الدول لمواجهة الأزمات، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوقوف مع المتضررين والمنكوبين في شتى بقاع الأرض.

وأطلع الملك المفدى المجلس على ما تضمنته الرسالتان الخطيتان اللتان بعثهما -أيده الله- إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء جمهورية أثيوبيا آبي أحمد علي، من الحرص على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وما تم خلاله من تأكيد ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية على التعامل مع فيروس كورونا، وتوجيه الملك المفدى -أيده الله- بتقديم مساعدات للصين للإسهام في تجاوز الوباء ومعالجة آثاره.