شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يناقش القضايا الإقليمية مع رئيس غينيا كوناكري والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس جمهورية غينيا كوناكري ألفا كوندي، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب بحث عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان خلال استقبال سمو ولي العهد للرئيس الغيني في الرياض أمس الجهود المبذولة في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب. حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري حسين الدخيل الله. فيما حضره من جانب غينيا كوناكري وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

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