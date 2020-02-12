اخبار السعوديه

إطلاق جلسة الحوار السادسة بالشورى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جلسة الحوار السادسة بالشورى والان نبدء بالتفاصيل

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان أن رؤية المملكة 2030 التي انطلقت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- قد أكدت على تفعيل المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات الربحية وغير الربحية، مؤكدا تطلع أبناء المملكة من خلال الرؤية نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر.

وأشار د. الصمعان خلال افتتاح جلسة الحوار السادسة التي ينظمها المجلس تحت عنوان «المسؤولية الاجتماعية.. رؤية مستقبلية» في مقر المجلس بالرياض أمس، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية، وممثلي الغرف التجارية في المملكة، والجمعية للمسؤولية الاجتماعية والباحثين المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية، إلى أن المسؤولية الاجتماعية التزام أخلاقي وركن أساسي من أركان بناء المجتمع ودعامة من دعائم الحياة الاجتماعية.

وأعرب د. الصمعان عن أمله في أن تخلص المناقشات التي تتم في جلسة الحوار إلى نتائج وتقترح آليات لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق جلسة الحوار السادسة بالشورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا