شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جلسة الحوار السادسة بالشورى والان نبدء بالتفاصيل
وأشار د. الصمعان خلال افتتاح جلسة الحوار السادسة التي ينظمها المجلس تحت عنوان «المسؤولية الاجتماعية.. رؤية مستقبلية» في مقر المجلس بالرياض أمس، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية، وممثلي الغرف التجارية في المملكة، والجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية والباحثين المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية، إلى أن المسؤولية الاجتماعية التزام أخلاقي وركن أساسي من أركان بناء المجتمع ودعامة من دعائم الحياة الاجتماعية.
وأعرب د. الصمعان عن أمله في أن تخلص المناقشات التي تتم في جلسة الحوار إلى نتائج وتقترح آليات لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في المملكة.
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