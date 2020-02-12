شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جلسة الحوار السادسة بالشورى والان نبدء بالتفاصيل

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان أن رؤية المملكة 2030 التي انطلقت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- قد أكدت على تفعيل المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات الربحية وغير الربحية، مؤكدا تطلع أبناء المملكة من خلال الرؤية نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر.

وأشار د. الصمعان خلال افتتاح جلسة الحوار السادسة التي ينظمها المجلس تحت عنوان «المسؤولية الاجتماعية.. رؤية مستقبلية» في مقر المجلس بالرياض أمس، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية، وممثلي الغرف التجارية في المملكة، والجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية والباحثين المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية، إلى أن المسؤولية الاجتماعية التزام أخلاقي وركن أساسي من أركان بناء المجتمع ودعامة من دعائم الحياة الاجتماعية.

وأعرب د. الصمعان عن أمله في أن تخلص المناقشات التي تتم في جلسة الحوار إلى نتائج وتقترح آليات لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في المملكة.