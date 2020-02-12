، "الجبير" يصل لرومانيا في زيارة بمناسبة الذكرى الـ 25 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدَيْن ،

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وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير إلى جمهورية رومانيا أمس في زيارة رسمية.
وتفصيلاً، كان في استقباله لدى وصوله مطار هنري كواندا الدولي في العاصمة الرومانية بوخارست وزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، وسفير جمهورية رومانيا لدى المملكة العربية السعودية ميهاي كومان.
وتأتي الزيارة التي يعقد خلالها مشاورات سياسية مع مسؤولين من الجمهورية الرومانية في إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين هذا العام للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك جزء من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي مجالات أخرى، وتشجيع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
رومانيا وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية كونيل فيروتسا الذكرى الـ 25 للعلاقات الدبلوماسية بين السعودية ورومانيا
"الجبير" يصل لرومانيا في زيارة بمناسبة الذكرى الـ 25 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدَيْنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-12
وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير إلى جمهورية رومانيا أمس في زيارة رسمية.
وتفصيلاً، كان في استقباله لدى وصوله مطار هنري كواندا الدولي في العاصمة الرومانية بوخارست وزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، وسفير جمهورية رومانيا لدى المملكة العربية السعودية ميهاي كومان.
وتأتي الزيارة التي يعقد خلالها مشاورات سياسية مع مسؤولين من الجمهورية الرومانية في إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين هذا العام للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك جزء من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي مجالات أخرى، وتشجيع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
12:40 AM
لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية
وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير إلى جمهورية رومانيا أمس في زيارة رسمية.
وتفصيلاً، كان في استقباله لدى وصوله مطار هنري كواندا الدولي في العاصمة الرومانية بوخارست وزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، وسفير جمهورية رومانيا لدى المملكة العربية السعودية ميهاي كومان.
وتأتي الزيارة التي يعقد خلالها مشاورات سياسية مع مسؤولين من الجمهورية الرومانية في إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين هذا العام للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك جزء من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي مجالات أخرى، وتشجيع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
، "الجبير" يصل لرومانيا في زيارة بمناسبة الذكرى الـ 25 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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