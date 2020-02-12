، "الجبير" يصل لرومانيا في زيارة بمناسبة الذكرى الـ 25 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير إلى جمهورية رومانيا أمس في زيارة رسمية.

وتفصيلاً، كان في استقباله لدى وصوله مطار هنري كواندا الدولي في العاصمة الرومانية بوخارست وزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، وسفير جمهورية رومانيا لدى المملكة العربية السعودية ميهاي كومان.

وتأتي الزيارة التي يعقد خلالها مشاورات سياسية مع مسؤولين من الجمهورية الرومانية في إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين هذا العام للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك جزء من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي مجالات أخرى، وتشجيع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

رومانيا وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية كونيل فيروتسا الذكرى الـ 25 للعلاقات الدبلوماسية بين السعودية ورومانيا