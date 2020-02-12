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الرياض - علي القحطاني - تم تعيين دانييل أتكينز رئيسًا للتسويق والاتصالات في هيئة تطوير بوابة الدرعية DGDA. وتمثل بوابة الدرعية أحد أهم مشاريع جيجا السعودية قيد التطوير حاليًا، وهي عنصر أساسي في خطة إصلاح رؤية 2030 ،والترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم. وتقول دانييل: الدرعية هي مسقط رأس المملكة ورمز لجمال وكرم ومرونة الأمة السعودية وشعبها. Advertisements

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