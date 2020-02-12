“تعليم القصيم”: إيقاف الطابور وتأخير الحصة الأولى يومي الأربعاء والخميس

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة القصيم -اليوم (الثلاثاء)- بإيقاف الاصطفاف الصباحي (الطابور) وتأخير بدء الحصة الأولى إلى الساعة التاسعة صباحاً يومي الأربعاء والخميس. ونصّ التوجيه على استمرارية توقيت خروج الطلاب من المدارس دون تغيير أو تمديد في ساعات اليوم الدراسي. وجاء التوجيه استجابة لتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد بقدوم موجة شديدة من البرد على منطقة القصيم.

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