بالصور.. السفلتة تهدد عاصمة البن السعودية.. والأهالي: ننتظر التدخل

تعاني محافظة الداير شرق منطقة جازان، الشهيرة بـ«عاصمة البن، حاضنة أجود وأغلى أنواعه في العالم» من تعثر مشاريع الطرق والسفلتة منذ ربع قرن، خاصة بعدما فوجئ أهالي المحافظة بسحب مشاريع طرق متعثرة -التي ظلوا يحلمون باستكمالها منذ ربع قرن- من المقاولين، وعدم إنجاز طرق أخرى كـ«العزة والجانبة وعثوان طلان».

وقال عدد من الأهالي المحافظة لـ«عاجل»: «كنا نتمنى من وزارة النقل، إيجاد الحلول العاجلة لتخليصنا من معاناتنا مع وعورة الطرق وصعوبة التنقل إلى قرانا، لنتفاجأ بقرارات سحب المشاريع دون اعتبار لمدة انتظارنا إنجازها بعضها منذ 15 عامًا».

وأشاروا إلى أن بعض المشاريع بدأت المطالب بسفلتتها منذ 25 سنة، إلا أنه سرعان ما تحولت تلك الأحلام الرياح بسبب تعثر التنفيذ، مؤكدين أنهم لم يجنوا منها سوى وقوف اللجان تلو اللجان التي لم تتجاوز نتائجها لمعة عدسة الفلاش، على حد قولهم.

وطالب الأهالي بتدخل الجهات المعنية لدفع عجلة الإنجاز بمشاريع الطرق، داخل المحافظة ومشاريع السفلتة داخل الأحياء، ويعاني أهالي الداير من صعوبة الوصول إلى قراهم جرّاء تعثر غالبية مشاريع الطرق، وأجبر عدد من الأهالي على سفلتة أحيائهم على نفقتهم الخاصة، نتيجة تعثر المشاريع البلدية.

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