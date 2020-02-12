برنامج للاستمطار الصناعي

في ظل سعي المملكة إلى تسريع هطول الأمطار، وعدم الاعتماد على تقنية تحلية المياه مصدرا رئيسيا للمياه، وافق مجلس الوزراء على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة. وبدأت أول تجربة للاستمطار في المملكة عام 2006 في المنطقة الوسطى، وتتكون هذه التقنية من طريقتين، الأولى جوية بواسطة الطائرات وهي الأكثر فعالية، والثانية، عبر مدافع ضخمة، ويتم فيها تلقيح السحب بشعلات تحفزها على الاستمطار. دول رائدة في الاستمطار الصين: تملك أكبر برنامج في العالم الولايات المتحدة: تستخدم تقنيات متطورة في المناطق الجافة الهند: زادت من عمليات الاستمطار في عدد من ولاياتها



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