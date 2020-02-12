السعودية اليوم / رئيسة هيئة البحرين للثقافة تستقبل سمو سفير خادم الحرمين الشريفين



المنامة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

وأشادت الشيخة مي آل خليفة بعمق العلاقات الثقافية والتاريخية والأخويّة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون المشترك، منوهة بالدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية

// انتهى //

01:05ت م

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المنامة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساستقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.وأشادت الشيخة مي آل خليفة بعمق العلاقات الثقافية والتاريخية والأخويّة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون المشترك، منوهة بالدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم الحراك الثقافي البحريني عبر المشاركات الثقافية المتنوعة في مختلف المواسم الثقافيّة التي تحتفي بها مملكة البحرين.// انتهى //01:05ت م0297

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