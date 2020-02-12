السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يفتتح أعمال اللقاء الثامن للجمعية السعودية للدراسات الأثرية



حائل 17 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مساء اليوم أعمال اللقاء الثامن للجمعيّة

وفور وصول سمو أمير المنطقة إلى مقر الحفل، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأكد سمو أمير منطقة حائل أن المملكة تزخر بعمق ثقافي وتاريخي عظيم نفتخر به ، منوهاً سموه بما تحتضنه منطقة حائل من مواقع أثرية مسجلة رسمياً بالتراث العالمي ، موضحاً سموه

أن حائل لديها القدرة الهائلة التي تستوجب من الباحثين والمختصين أن يكون لهم تواجد في المنطقة، املاً سموه أن تكلل المشاركات بالنجاح في اللقاء.

من جانبه ألقى رئيس الجمعية السعودية للدراسات الأثرية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن سلطان العتيبي، كلمة أشار فيها إلى أن المملكة هي بلد الحضارات والتاريخ ، مبرزاً أن اللقاء يهدف إلى تبادل الرؤى وطرح الأوراق العلمية عن الآثار في المملكة ، وتقنيات التنقيب الحديثة ، مشيراً إلى أن مدينة فيد التاريخية ستحظى بجلسة علمية خاصة عن الآثار التي تم العثور عليها وعن تاريخها.

من جانبه أوضح معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم في كلمته خلال الحفل أن شراكة الجامعة مع الجمعية تتضمن دراسة المواقع الأثريّة والتاريخية في منطقة حائل ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة واهتمام سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه بقطاع الآثار والبحث العلمي .

وفي ختام الحفل ، كرّم سمو أمير منطقة حائل، شخصية اللقاء الثامن، الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي؛ لجهوده المميزة وسيرته العلمية في مجال الدراسات الأثرية في المملكة .

كما كرّم سموّه، الدكتور علي بن مبارك طعيمان الحاصل على جائزة الجمعية للرسائل العلمية المميزة، والباحثة نجلاء بنت سلمان السعيد لحصولها على جائزة الجمعية للرسائل العلمية المميزة ، ثم تسلّم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية من الجمعية، كما تسلّم سمو نائب أمير المنطقة هدية تذكارية من الجمعية بهذه المناسبة.

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حائل 17 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مساء اليوم أعمال اللقاء الثامن للجمعيّة السعودية للدراسات الأثرية تحت عنوان: "المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي تستضيفه وتنظمه جامعة حائل، خلال الفترة من 11 وحتى 13 فبراير 2020 وذلك في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.وفور وصول سمو أمير المنطقة إلى مقر الحفل، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.وأكد سمو أمير منطقة حائل أن المملكة تزخر بعمق ثقافي وتاريخي عظيم نفتخر به ، منوهاً سموه بما تحتضنه منطقة حائل من مواقع أثرية مسجلة رسمياً بالتراث العالمي ، موضحاً سموهأن حائل لديها القدرة الهائلة التي تستوجب من الباحثين والمختصين أن يكون لهم تواجد في المنطقة، املاً سموه أن تكلل المشاركات بالنجاح في اللقاء.من جانبه ألقى رئيس الجمعية السعودية للدراسات الأثرية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن سلطان العتيبي، كلمة أشار فيها إلى أن المملكة هي بلد الحضارات والتاريخ ، مبرزاً أن اللقاء يهدف إلى تبادل الرؤى وطرح الأوراق العلمية عن الآثار في المملكة ، وتقنيات التنقيب الحديثة ، مشيراً إلى أن مدينة فيد التاريخية ستحظى بجلسة علمية خاصة عن الآثار التي تم العثور عليها وعن تاريخها.من جانبه أوضح معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم في كلمته خلال الحفل أن شراكة الجامعة مع الجمعية تتضمن دراسة المواقع الأثريّة والتاريخية في منطقة حائل ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة واهتمام سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه بقطاع الآثار والبحث العلمي .وفي ختام الحفل ، كرّم سمو أمير منطقة حائل، شخصية اللقاء الثامن، الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي؛ لجهوده المميزة وسيرته العلمية في مجال الدراسات الأثرية في المملكة .كما كرّم سموّه، الدكتور علي بن مبارك طعيمان الحاصل على جائزة الجمعية للرسائل العلمية المميزة، والباحثة نجلاء بنت سلمان السعيد لحصولها على جائزة الجمعية للرسائل العلمية المميزة ، ثم تسلّم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية من الجمعية، كما تسلّم سمو نائب أمير المنطقة هدية تذكارية من الجمعية بهذه المناسبة.// انتهى //00:44ت م0296

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.